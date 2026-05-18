18:47, 18 мая 2026

Российский пенсионер поджег баню и получил уголовное дело

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае пенсионер подозревается в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, между 70-летним мужчиной и его соседом был затяжной конфликт по вопросам пользования их земельными участками. 15 мая сосед подозреваемого со своим знакомым находился в поселке Агой Туапсинского района и распивал алкогольные напитки. В какой-то момент между пенсионером и мужчинами снова возникла ссора, которая переросла в драку, после чего злоумышленник решил расправиться с ними.

Для реализации задуманного он спрятался в кустах и дождался, пока соседи заснут. После этого проник в баню, где они спали, разлил бензин и бросил заранее заготовленную зажигательную смесь. Затем, дождавшись воспламенения, закрыл дверь и скрылся с места происшествия.

Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками МВД установили личность подозреваемого и его местонахождение. В ходе допросов и проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах преступления.

По уголовному делу ведется закрепление доказательной базы и назначены необходимые экспертизы.

