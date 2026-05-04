19:43, 4 мая 2026

Идею заварить дверь неприятному соседу оценили

Бондарь: Заваривание двери соседу из-за конфликта незаконно
Александра Качан (Редактор)

Фото: nms1980 / Shutterstock / Fotodom

Заваривание двери соседу из-за конфликта является незаконным действием и может обернуться лишением свободы. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, заваривание двери попадает под статью о незаконном лишении свободы. Нарушитель рискует быть отправлен на принудительные работы или лишиться свободы на срок до двух лет. Кроме того, за порчу двери также грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Иногда жильцы просто подпирают створку двери соседа чем-то тяжелым. Такое поведение тоже грозит неприятностями. Правила противопожарного режима строго запрещают перегораживать пути эвакуации, поэтому нарушителей могут ожидать взыскания по статье от 5 до 15 тысяч рублей», — добавил Бондарь. Он посоветовал решать любые конфликты с соседями в правовом поле, чтобы избежать проблем.

Ранее россиянам напомнили, что за крепление сушилки на фасад многоквартирного дома может грозить штраф. При желании установить такую конструкцию необходимо получить одобрение соседей.

