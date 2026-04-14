Экономика
19:52, 14 апреля 2026

Россиянам пригрозили штрафами за сушилку для белья

Специалист по ЖКХ Бондарь: За установку сушилки на фасаде грозит штраф
Виктория Клабукова

Фото: Kryvosheia Yurii / Shutterstock / Fotodom

За крепление сушилки на фасад дома может грозить штраф. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Монтаж сушилки для белья, как и других конструкций, может расцениваться как изменение фасада здания. Без согласования с другими жильцами устанавливать их нельзя, поскольку фасад является общедомовым имуществом. Для решения в пользу собственника он должен набрать не менее двух третей голосов. Кроме того, может потребоваться одобрение органов архитектуры и градостроительства.

Соответствующее нарушение предусматривает штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. Также управляющая компания или товарищество собственников вправе обязать собственника снести незаконную конструкцию. В случае отказа от демонтажа вопрос решается в судебном порядке, а траты на принудительный снос и судебные издержки возлагают на жильца. В зависимости от региона расходы могут варьироваться от 10 до 60 тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за граффити в подъездах. Сумма может достигать 40 тысяч рублей, вдобавок можно схлопотать трехмесячный арест.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    «Новая жизнь» утонула в фекалиях

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Все новости
