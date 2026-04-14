Россиянам пригрозили штрафами за сушилку для белья

Специалист по ЖКХ Бондарь: За установку сушилки на фасаде грозит штраф

За крепление сушилки на фасад дома может грозить штраф. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Монтаж сушилки для белья, как и других конструкций, может расцениваться как изменение фасада здания. Без согласования с другими жильцами устанавливать их нельзя, поскольку фасад является общедомовым имуществом. Для решения в пользу собственника он должен набрать не менее двух третей голосов. Кроме того, может потребоваться одобрение органов архитектуры и градостроительства.

Соответствующее нарушение предусматривает штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. Также управляющая компания или товарищество собственников вправе обязать собственника снести незаконную конструкцию. В случае отказа от демонтажа вопрос решается в судебном порядке, а траты на принудительный снос и судебные издержки возлагают на жильца. В зависимости от региона расходы могут варьироваться от 10 до 60 тысяч рублей.

