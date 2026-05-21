Российская теннисистка будет выступать за Испанию

Российская теннисистка Оксана Селехметьева будет выступать за Испанию. Об этом сообщает AS.

Как отмечает издание, спортсменка получила испанский паспорт 21 мая. В Федерации тенниса Испании подтвердили эту информацию.

Sports.ru уточняет, что 23-летняя Селехметьева постоянно проживает в Барселоне и интегрирована в систему испанского тенниса. Ее тренирует испанский специалист Ана Алькасар, кроме того, вся ее команда состоит из испанцев.

Селехметьева занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Пока она не выигрывала турниров на уровне WTA, заработав за карьеру более 1,1 миллиона долларов.

В декабре прошлого года сразу несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Среди них Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анастасия Потапова.

