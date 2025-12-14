Еще одна российская теннисистка поменяла спортивное гражданство

Российская теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан

Российская теннисистка Полина Кудерметова поменяла спортивное гражданство. Об этом сообщается в ее профайле на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Теннисистка будет представлять Узбекистан. Спортсменка пока не прокомментировала свое решение. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 104-е место.

22-летняя Полина Кудерметова — младшая сестра теннисистки Вероники Кудерметовой. Она является пятой ракеткой России и занимает 30-е место в рейтинге WTA.

Ранее Вероника Кудерметова раскрыла отношение к сменившим спортивное гражданство соотечественницам. Она отметила, что не осуждает их.

Ранее в декабре две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Анастасия Потапова — объявили о решении сменить спортивное гражданство. Первая будет представлять Узбекистан, вторая — Австрию.