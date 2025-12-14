Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:25, 14 декабря 2025Спорт

Еще одна российская теннисистка поменяла спортивное гражданство

Российская теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Reuters

Российская теннисистка Полина Кудерметова поменяла спортивное гражданство. Об этом сообщается в ее профайле на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Теннисистка будет представлять Узбекистан. Спортсменка пока не прокомментировала свое решение. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 104-е место.

22-летняя Полина Кудерметова — младшая сестра теннисистки Вероники Кудерметовой. Она является пятой ракеткой России и занимает 30-е место в рейтинге WTA.

Ранее Вероника Кудерметова раскрыла отношение к сменившим спортивное гражданство соотечественницам. Она отметила, что не осуждает их.

Ранее в декабре две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Анастасия Потапова — объявили о решении сменить спортивное гражданство. Первая будет представлять Узбекистан, вторая — Австрию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Шведский лыжник оценил дебют россиянина Коростелева на Кубке мира

    Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни. С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?

    Выходец из СССР закрыв собой жену от пуль во время теракта в Сиднее и погиб

    Эстония начала установку бункеров на границе с Россией и столкнулась с трудностями

    Уиткофф высказался о переговорах с Зеленским

    Российская делегация прибыла на встречу шерп G20

    Трамп пожаловался на любовь народа к первой леди США

    Сийярто вступил в перепалку с главой украинского МИД из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok