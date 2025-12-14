Реклама

13:31, 14 декабря 2025Спорт

Российская теннисистка раскрыла отношение к сменившим гражданство соотечественницам

Кудерметова: Не осуждаю теннисисток, отказавшихся от российского гражданства
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская теннисистка Вероника Кудерметова раскрыла отношение к сменившим спортивное гражданство соотечественницам. Ее слова приводит «Советский спорт».

Кудерметова отметила, что продолжает общение с теннисистками, перешедшими под флаги других стран. «Просто мы пересекаемся на турнирах. Но я их не осуждаю. Это их выбор», — сказала она.

Ранее в декабре две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Анастасия Потаповаобъявили о решении сменить спортивное гражданство. Первая будет представлять Узбекистан, вторая — Австрию.

В октябре под флаг Узбекистана перешла Мария Тимофеева. В марте Дарья Касаткина, будучи в тот момент первой ракеткой России, сменила спортивное гражданство на австралийское.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не вводили санкции против российских спортсменов. Они выступают на турнирах под нейтральным флагом.

