Российская теннисистка раскрыла отношение к сменившим гражданство соотечественницам

Кудерметова: Не осуждаю теннисисток, отказавшихся от российского гражданства

Российская теннисистка Вероника Кудерметова раскрыла отношение к сменившим спортивное гражданство соотечественницам. Ее слова приводит «Советский спорт».

Кудерметова отметила, что продолжает общение с теннисистками, перешедшими под флаги других стран. «Просто мы пересекаемся на турнирах. Но я их не осуждаю. Это их выбор», — сказала она.

Ранее в декабре две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Анастасия Потапова — объявили о решении сменить спортивное гражданство. Первая будет представлять Узбекистан, вторая — Австрию.

В октябре под флаг Узбекистана перешла Мария Тимофеева. В марте Дарья Касаткина, будучи в тот момент первой ракеткой России, сменила спортивное гражданство на австралийское.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не вводили санкции против российских спортсменов. Они выступают на турнирах под нейтральным флагом.