Российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское

Российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка будет представлять Узбекистан. В ее профиле на странице WTA был изменен национальный флаг.

21-летняя Тимофеева родилась в Москве. В ее активе один титул WTA. На данный момент спортсменка занимает 146-е место в рейтинге ассоциации.

В марте стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство. Она начала представлять Австралию.

