17:46, 20 октября 2025Спорт

Российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка будет представлять Узбекистан. В ее профиле на странице WTA был изменен национальный флаг.

21-летняя Тимофеева родилась в Москве. В ее активе один титул WTA. На данный момент спортсменка занимает 146-е место в рейтинге ассоциации.

В марте стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство. Она начала представлять Австралию.

