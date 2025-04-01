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11:53, 1 апреля 2025Спорт

Теннисистка Касаткина объяснила решение выступать за Австралию

Теннисистка Касаткина о смене гражданства: У меня не было большого выбора
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: SMG / Globallookpress.com

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила решение выступать за Австралию. Ее слова приводит Bounces.

Касаткина призналась, что очень рада начать этот новый этап жизни и представлять Австралию на высоком уровне. «Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. И в итоге я это сделала», — заявила она.

Теннисистка назвала участие в турнирах под новым флагом эмоциональным моментом. «И честно, ощущается... по-другому. Так что мне надо к этому привыкнуть», — добавила она.

Ранее стало известно, что экс-первая ракетка России Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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