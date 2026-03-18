17:03, 18 марта 2026АвтоЭксклюзив

Назван единственный способ остановить «вакханалию» питбайкеров на дорогах

Эксперт Шапарин призвал приравнять продажу питбайков к торговле оружием
Марина Аверкина

Фото: BLGKV / Shutterstock / Fotodom

На дорогах общего пользования уже появились питбайкеры. Единственный способ остановить «эту вакханалию» — конфискация питбайков и криминализация их продажи. Такое мнение «Ленте.ру» высказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Любые меры, которые сейчас рассматривают на разных уровнях в разных регионах страны, ничего не изменят, пока не будет жесткого регулирования, считает эксперт. «В любом поселке, в любом городе дети уже начали рассекать на этой технике на дорогах общего пользования. Единственный способ остановить эту вакханалию — конфискация питбайков, криминализация их продажи, криминализация их передачи, возможно, сроки родителям. Эта техника должна быть столь же жестко отрегулирована, как продажа автоматов Калашникова гражданскому населению», — заявил он.

Запрет продажи топлива несовершеннолетним, которое в том числе обсуждают на региональном и федеральном уровнях, проблему точно не решит. «На заправке самообслуживания можно без особых сложностей купить бензин кому угодно. Там паспорт не спрашивают, проконтролировать невозможно», — подытожил Шапарин.

Ранее россиянам напомнили, что нарушение правил управления средствами индивидуальной мобильности влечет штрафные санкции. Так, за передвижение вдвоем на одном электросамокате, выезд в запрещенные зоны или превышение скоростного лимита предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

