09:28, 12 мая 2026

18-летняя девушка заразилась «болезнью поцелуев» и изменилась до неузнаваемости

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mphotov / Shutterstock / Fotodom

18-летняя британка Молли Лок заразилась инфекционным мононуклеозом, который также называют «болезнью поцелуев» и изменилась до неузнаваемости. О своей истории девушка рассказала изданию Daily Mirror.

Сначала у Молли появились симптомы, похожие на грипп или ангину: кашель, боль в горле и рвота. Однако позже у нее началась аллергическая реакция и лицо сильно опухло. По словам девушки, родственники и друзья перестали ее узнавать. В больнице врачи диагностировали инфекционный мононуклеоз.

«Мое лицо раздулось, как у рыбы-фугу. Я даже не могла смотреть на себя в зеркало», — призналась Лок. Она провела в больнице пять дней, а затем еще три недели соблюдала постельный режим из-за сильной усталости и слабости.

Британка призналась, что до того, как заболела, не подозревала о существовании этой болезни. Теперь она хочет рассказать о ней другим людям, чтобы они были осторожными и не откладывали визит к врачам при появлении симптомов.

Ранее сообщалось, что годовалый мальчик из Австралии впал в кому после того, как поиграл с порошком для украшения торта. Во время игры порошок попал в дыхательные пути ребенка и превратился в пасту, закупорив легкие.

