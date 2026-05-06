Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:36, 6 мая 2026Забота о себе

Годовалый ребенок поиграл с украшением для праздничного торта и впал в кому

Mirror: В Австралии ребенка ввели в кому после вдыхания украшения для торта
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Австралии годовалый мальчик по имени Дасти поиграл с украшением для праздничного торта, который готовила его мать, и впал в кому. Об истории написало издание Mirror.

По словам подруги семьи Рошель Эврард, когда мать готовила торт, ребенок зачерпнул горсть декоративного золотого порошка, который затем вдохнул. «Когда порошок смешивается с водой, он превращается в пасту, и легкие Дасти сразу же закупорились», — объяснила Эврард.

Материалы по теме:
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Врачи ввели мальчика в искусственную кому, он перенес операцию по очистке легких и остается в больнице в критическом состоянии. Ему предстоит еще одна процедура по регулировке дыхательной трубки — ребенок пока не может самостоятельно дышать.

Ранее врач Семен Котов рассказал, чем могут быть опасны устрицы и некоторые другие экзотические деликатесы. Специалист объяснил, что устрицы фильтруют воду и накапливают вирусы и бактерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Мировые запасы нефти рекордно снизились

    В России резко выросло число подставных аварий

    Россиянин поставил на поражение «Спартака» и выиграл почти 4 миллиона рублей

    Воспитывавшую террориста из российского кадета посудомойщицу приговорили к 19 годам

    Турецкую МБР Yildirimhan сочли оружием против России

    Экс-сослуживец перешедшего к ВСУ Климова рассказал об изменениях в предателе перед побегом

    Вежливый ультиматум при задержании россиян за призывы к диверсиям попал на видео

    Мощная лавина заблокировала трассу в российском регионе

    Легкий самолет «Байкал» отказались считать заменой «кукурузника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok