Годовалый ребенок поиграл с украшением для праздничного торта и впал в кому

Mirror: В Австралии ребенка ввели в кому после вдыхания украшения для торта

В Австралии годовалый мальчик по имени Дасти поиграл с украшением для праздничного торта, который готовила его мать, и впал в кому. Об истории написало издание Mirror.

По словам подруги семьи Рошель Эврард, когда мать готовила торт, ребенок зачерпнул горсть декоративного золотого порошка, который затем вдохнул. «Когда порошок смешивается с водой, он превращается в пасту, и легкие Дасти сразу же закупорились», — объяснила Эврард.

Врачи ввели мальчика в искусственную кому, он перенес операцию по очистке легких и остается в больнице в критическом состоянии. Ему предстоит еще одна процедура по регулировке дыхательной трубки — ребенок пока не может самостоятельно дышать.

