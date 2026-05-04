Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 4 мая 2026Забота о себе

Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

Врач Котов: В устрицах может быть бактерия, вызывающая острый сепсис
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Врач Семен Котов рассказал, чем могут быть опасны устрицы и некоторые другие экзотические деликатесы. О том, чем может грозить их употребление в пищу, доктор предупредил в разговоре с изданием РИАМО.

Врач объяснил, что устрицы фильтруют воду и накапливают различные вирусы и бактерии. По словам Котова, из-за этого они могут становиться причиной очень тяжелых токсикоинфекций. В частности, они могут накапливать норовирус и бактерию Vibrio vulnificus, которая может вызывать острый сепсис.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, серьезно навредить здоровью может икра улиток. Врач объяснил, что в ней могут содержаться опасные паразиты, которые могут поражать центральную нервную систему. Кроме того, в икре улиток есть специфические белковые соединения, способные провоцировать тяжелейшие перекрестные реакции.

Котов добавил, что опасно может быть и употребление в пищу насекомых, в том числе тараканов. «В их хитиновом панцире содержится белок тропомиозин. Если у пациента есть банальная аллергия на пылевых клещей или креветок, экзотический ужин стремительно закончится отеком Квинке и реанимацией», — отметил доктор.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, как отличить аллергию на березу от простуды. По ее словам, характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, например, на яблоки, груши или вишни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    В Прибалтике обратились к Украине из-за падений дронов

    Киркоров признался в желании жениться на популярной певице

    Глава МИД Украины встретился с Тихановской

    Названы способы защиты умной машины от кибератаки

    Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

    Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

    Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыта стоимость роскошного торта Филиппа Киркорова на 59-летие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok