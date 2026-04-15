Россиянам рассказали об отличиях аллергии на пыльцу березы от простуды

Врач Уланкина: Аллергию на пыльцу березы легко спутать с затянувшейся простудой

Аллергию на пыльцу березы легко спутать с затянувшейся простудой. Об этом россиян предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Ее слова передает RT.

Зачастую у аллергиков появляются насморк, частое чихание, заложенность и зуд в носу, покраснение глаз и слезотечение, кашель, что также напоминает симптомы простуды, отметила врач. Но в некоторых случаях аллергия на пыльцу березы может сопровождаться головной болью, общей слабостью, небольшим повышением температуры тела, кожным зудом или высыпаниями и даже оральным аллергическим синдромом — неприятными ощущениями в полости рта, покалываниями, зудом, иногда отеком губ или языка.

Кроме того, Уланкина подчеркнула, что характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, которые возникают при употреблении некоторых продуктов, например, яблок, груш, вишни, персиков, моркови, сельдерея, орехов, в частности, фундука и миндаля, и сои. Это проявляется зудом и першением во рту, отеком слизистых.

Ранее иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина отметила, что в Москве концентрация пыльцы березы может превышать норму в сотни раз, а сезон пыления обычно длится с конца апреля до середины мая. Чтобы справиться с цветением, она посоветовала выбирать правильное время для прогулок (утром концентрация пыльцы в воздухе максимальна), использовать очки и маску, промывать нос солевым раствором, а дома держать окна закрытыми.