15:22, 15 апреля 2026

Москвичам назвали способы пережить цветение березы

Иммунолог Логина: Против аллергии нужно проводить радикальное лечение
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Главный враг аллергиков сейчас — пыльца березы. В Москве ее концентрация может превышать норму в сотни раз, а сезон пыления обычно длится с конца апреля до середины мая. Однако уезжать из города тоже не выход, поскольку береза произрастает практически во всех регионах страны. Способы справиться с цветением назвала «360.ru» иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Береза произрастает практически во всех регионах нашей страны. У ее пыльцы своеобразное строение молекулы. Она не гладкая, как у некоторых опыляемых ветром растений, а больше похожа на микроскопический репейник. Поэтому она прилипает к коже, к одежде и легко распространяется по всей территории нашей страны», — рассказала эксперт.

Для борьбы с аллергией не стоит надеяться только на таблетки. Так, нужно выбирать правильное время для прогулок — утром концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Также стоит использовать очки и маску, промывать нос солевым раствором, а дома держать окна закрытыми.

Но даже самые правильные промывания и маски — полумера. По словам эксперта, аллергические заболевания излечимы. Нужно просто вовремя обратиться к врачу, пройти обследование и провести радикальное лечение вне сезона цветения. Самый известный метод — аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ. Пациенту вводят микродозы аллергена, и иммунитет постепенно перестает воспринимать его как врага.

Ранее сообщалось, что чаще всего усилить проявления аллергии весной могут косточковые фрукты, такие как яблоки, вишня, черешня, сливы, персики, а также манго и киви. Также в период цветения аллергиков призвали с осторожностью употреблять в пищу свеклу, редис, репу и другие свежие корнеплоды, а также арахис, сою и орехи.

