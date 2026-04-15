13:31, 15 апреля 2026

Аллергиков призвали в период цветения растений отказаться от некоторых продуктов

Иммунолог Полякова: Яблоки и киви могут усилить проявления аллергии весной
Наталья Обрядина

Фото: Lubos Chlubny / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты могут усилить симптомы аллергии на пыльцу, предупредила аллерголог-иммунолог сети клиник «Семейная» Наира Полякова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, от каких продуктов лучше отказаться в период цветения.

«Белки пыльцы растений могут быть схожи по структуре с белками, содержащимися в ряде продуктов. Из-за этого иммунная система "ошибается", принимает их за один и тот же аллерген и запускает реакцию. В результате после употребления определенной пищи усиливаются зуд, чихание, насморк, может появляться дискомфорт в полости рта. Это называется перекрестной аллергией», — заявила Полякова.

По словам доктора, чаще всего усилить проявления аллергии весной могут косточковые фрукты, такие как яблоки, вишня, черешня, сливы, персики, а также манго и киви. Также в период цветения она призвала аллергиков с осторожностью употреблять в пищу свеклу, редис, репу и другие свежие корнеплоды, а также арахис, сою и орехи.

Врач добавила, что аллергикам нужно с осторожностью относиться к меду. Она предупредила, что в зависимости от места сбора продукта и содержания в нем пыльцы деревьев он также может спровоцировать сильное обострение аллергии.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала большую ошибку, которую совершают люди в сезон аллергии. Врач предупредила, что лекарства нельзя использовать только во время приступов.

