10:39, 7 октября 2025

Раскрыта сумма выплаты семьей авторитета Цапка хозяину разрушенного дома

Семья авторитета Цапка заплатила хозяину разрушенного дома 2,5 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Семья лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка выплатила хозяину дома, в который влетела дочь авторитета, 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в эту сумму входят работы по ремонту дома и компенсация морального вреда. Несколько дней жителям дома приходилось обходиться без электричества и газа, так как во время ДТП были повреждены газопровод и провода. Хозяина сумма устроила.

Ранее сообщалось, что мужчина после возмещения отказался от претензий, заключил с семьей Цапка мировое соглашение и не пойдет в суд.

30 сентября дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes в жилой дом в Ростовской области. На пассажирском месте был молодой человек, который позже заявлял, что он сын прокурора. Молодые люди были в состоянии опьянения, они угрожали очевидцам и полицейским. В частности, дочь Цапка пообещала сотрудникам ГИБДД позорные увольнения.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

