14:42, 5 октября 2025Силовые структуры

Хозяин разрушенного дочерью бандита Цапка дома отказался от претензий

«Ъ»: Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ростовской области»

Хозяин разрушенного дочерью авторитета Сергея Цапка дома в Ростовской области подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Владелец дома и семья Цапка заключили мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба. Деньги уже переданы.

30 сентября дочь Сергея Цапка врезалась на элитной иномарке в жилой дом. Девушка сидела за рулем, на пассажирском сиденье был сын прокурора. По предварительным данным, участники ДТП были под запрещенными веществами. Жильцы остались без стены, света и газа. Mercedes-Benz повредил газопровод и провода.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

    Все новости