Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 30 сентября 2025Силовые структуры

Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

В Ростовской области дочь Цапка влетела на Mercedes в частный дом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Под Таганрогом Ростовской области дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes в частный дом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, девушка сидела за рулем, на пассажирском сидении был сын прокурора. Предварительно, участники ДТП были под запрещенными веществами. В результате аварии в доме разрушены две комнаты, пострадавших нет — хозяева находились в гостях.

Также сообщается, что молодые люди угрожали очевидцам и пытались замять дело на месте.

Ранее стало известно, что гражданская жена Сергея Цапка обратилась в суд, чтобы снять арест с трех своих автомобилей.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, помышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России

    В России захотели возобновить авиасообщение с популярной страной Азии

    Задержание спящего наркоторговца в Подмосковье попало на видео

    В Польше задержали украинца Владимира З.

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Выявлен способствующий долголетию рацион питания

    Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

    Россияне бросились скупать один вид машин

    В ВСУ рассказали о стремительном наступлении российских войск в Днепропетровской области

    В России заявили, что Украина готовит провокацию. Ее цель — втянуть Европу в конфликт с Москвой. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости