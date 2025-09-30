Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

В Ростовской области дочь Цапка влетела на Mercedes в частный дом

Под Таганрогом Ростовской области дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes в частный дом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, девушка сидела за рулем, на пассажирском сидении был сын прокурора. Предварительно, участники ДТП были под запрещенными веществами. В результате аварии в доме разрушены две комнаты, пострадавших нет — хозяева находились в гостях.

Также сообщается, что молодые люди угрожали очевидцам и пытались замять дело на месте.

Ранее стало известно, что гражданская жена Сергея Цапка обратилась в суд, чтобы снять арест с трех своих автомобилей.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, помышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.