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08:28, 9 июля 2025Силовые структуры

Гражданская жена Цапка пыталась снять арест с трех автомобилей

Гражданская жена Цапка хотела снять арест с автомобилей Audi и Nissan через суд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Гражданская жена Сергея Цапка обратилась в суд, чтобы снять арест с трех своих автомобилей. Их арестовали в рамках уголовного дела главаря кущевской банды, возбужденного в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, с которыми ознакомилось агентство.

Речь идет об автомобилях Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail. Их рыночная стоимость в настоящий момент составляет почти два миллиона рублей. Все эти годы Анжела Мария Оделин Феррер уплачивала за машины налоговые платежи, но не могла ими распорядиться.

В иске женщина указала, что автомобили были арестованы, так как следствие посчитало ее законной супругой Цапка. Однако компенсации морального вреда по делу главаря кущевской банды уже давно выплачены, а сам он не является должником и не может им быть в связи со смертью. Феррер попросили суд снять арест с автомобилей, но судья отказал ей.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, помышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

Ранее краснодарский бизнесмен Валерий Дорошенко рассказал, что участники банды Цапков угрожали его семье расправой, если он не отдаст им компанию «Кубань-Контракт».

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