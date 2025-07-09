Гражданская жена Цапка пыталась снять арест с трех автомобилей

Гражданская жена Цапка хотела снять арест с автомобилей Audi и Nissan через суд

Гражданская жена Сергея Цапка обратилась в суд, чтобы снять арест с трех своих автомобилей. Их арестовали в рамках уголовного дела главаря кущевской банды, возбужденного в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, с которыми ознакомилось агентство.

Речь идет об автомобилях Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail. Их рыночная стоимость в настоящий момент составляет почти два миллиона рублей. Все эти годы Анжела Мария Оделин Феррер уплачивала за машины налоговые платежи, но не могла ими распорядиться.

В иске женщина указала, что автомобили были арестованы, так как следствие посчитало ее законной супругой Цапка. Однако компенсации морального вреда по делу главаря кущевской банды уже давно выплачены, а сам он не является должником и не может им быть в связи со смертью. Феррер попросили суд снять арест с автомобилей, но судья отказал ей.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, помышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.

Ранее краснодарский бизнесмен Валерий Дорошенко рассказал, что участники банды Цапков угрожали его семье расправой, если он не отдаст им компанию «Кубань-Контракт».