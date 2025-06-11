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09:50, 11 июня 2025Силовые структуры

Российский бизнесмен заявил об угрозах его семье бандой Цапков

Бизнесмен Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала его семье убийством
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вячеслав Цеповяз

Вячеслав Цеповяз. Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Краснодарский бизнесмен Валерий Дорошенко заявил, что участники банды Цапков угрожали его семье расправой, если он не отдаст им компанию «Кубань-Контракт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

По словам предпринимателя, члены банды заставили его подписать документы о слиянии с другой компанией. В случае отказа они обещали принять меры, а в частности — угрожали расправиться с ним и членами его семьи, включая ребенка.

Компания «Кубань-Контракт», которая принадлежала бизнесмену, занималась поставками горюче-смазочных материалов сельхозпредприятиям. Согласно судебным материалам, Дорошенко обратился в суд, чтобы взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами, так как подписал документы о передаче предприятия против собственного интереса.

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