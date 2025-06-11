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06:21, 11 июня 2025Силовые структуры

Российский бизнесмен рассказал о захвате компании бандой Цапков

Предприниматель Дорошенко рассказал, как банда Цапков отобрала у него компанию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Scott Graham / Unsplash

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал, что члены банды Цапков заставили его подписать документы о слиянии с другим предприятием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Предприниматель обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами. Как указал Дорошенко, он был учредителем компании ООО «Кубань-Контракт», которая занималась поставками горюче-смазочных материалов сельхозпредприятиям, в том числе принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Через некоторое время они заявили ему, что решили расширить деятельность и создали холдинг. По этой причине им потребовалось больше топлива и, желательно, с отсрочкой платежа.

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Позднее бизнесмену предложили участвовать в новом холдинге, который будет создан на основе предприятия ООО «Агро-Полтавченское». Дорошенко не дал согласия на передачу активов ООО «Кубань-Контракт», однако был вынужден это сделать против собственного интереса, указывается в документах.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

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