Протаранившая дом дочь бандита Цапка пообещала позорные увольнения в ГИБДД

Дочь авторитета Сергея Цапка пообещала уволить сотрудников ГИБДД после аварии

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка, протаранившая на Mercedes-Benz частный дом в Ростовской области, пообещала увольнения в ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, девушка угрожала прибывшим на место сотрудникам полиции, запрещала ее снимать, а также обещала им проблемы. В частности, она заявила, что полицейских ждут позорные увольнения.

Ранее сообщалось, что девушка вместе, предположительно, с сыном прокурора влетела в дом, повредив две комнаты. Пострадавших нет, так как хозяева в это время были в гостях. Также уточнялось, что молодые люди могли быть под наркотиками.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, помышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.