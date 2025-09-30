Дочь бандита Цапка на роскошном Mercedes протаранила дом под Таганрогом и угрожала сотрудникам ГИБДД. Что известно?

Дочь Цапка на Mercedes врезалась в чужой дом под Таганрогом

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия на Mercedes-Benz протаранила частный дом под Таганрогом, Ростовская область. Она могла больше чем вдвое превысить разрешенную скорость.

В результате ДТП в доме разрушены две комнаты, пострадавших нет. Отмечается, что хозяева в это время находились в гостях.

Дочь Цапка была нетрезвой

В машине также находился сын прокурора. Более подробной информации о личности попутчика Анастасии не приводится. Как сообщает Telegram-канал «112», молодые люди находились под запрещенными веществами. По версии Shot, Анастасия была пьяна.

«Малышка, ты так классно ехала», — сказал девушке ее пассажир. После этого он подошел и поцеловал ее, заявили очевидцы каналу Baza.

Фото: @anastasiyatsapok

Анастасия и ее попутчик угрожали сотрудникам ГИБДД

По данным «112», дочь криминального авторитета и ее спутник угрожали очевидцам аварии и пытались замять дело на месте. Mash сообщил, что угрозы также поступали в адрес прибывших на место сотрудников ГИБДД.

Девушка запрещала ее снимать и обещала полицейским проблемы. В частности, она заявила, что их ждут позорные увольнения. Ее спутник тоже угрожал сотрудникам ГИБДД, кричал на них и грозил, что они встанут на колени в случае появления проблем.

Фото: @anastasiyatsapok

Сотрудники полиции составили протокол. Анастасии грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Shot отмечает, что с 2022 года она получила 169 штрафов более чем на 200 тысяч рублей, большинство из них — за превышение скорости.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах, помышляя грабежами и рэкетом. После расправы над семьей фермера в станице Кущевской участников ОПГ задержали. Сам главарь банды — Сергей Цапок — после случившегося получил пожизненное лишение свободы.