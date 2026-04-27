Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:13, 27 апреля 2026

Бывший муж Лерчек лишился почти миллиарда рублей

РЕН: Чекалин заплатил налоговой 900 млн рублей, на условия в СИЗО он не жалуется
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката, который сегодня посетил подзащитного.

По словам правозащитника, блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО.

В середине апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Его признали виновным в выводе более 251,6 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Несколько дней назад защита блогера подала жалобу на этот приговор.

Дело в отношении его жены — Валерии Чекалиной — было приостановлено из-за заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok