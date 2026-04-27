Бывший муж Лерчек лишился почти миллиарда рублей

РЕН: Чекалин заплатил налоговой 900 млн рублей, на условия в СИЗО он не жалуется

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката, который сегодня посетил подзащитного.

По словам правозащитника, блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО.

В середине апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Его признали виновным в выводе более 251,6 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Несколько дней назад защита блогера подала жалобу на этот приговор.

Дело в отношении его жены — Валерии Чекалиной — было приостановлено из-за заболевания.

