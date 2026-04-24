15:24, 24 апреля 2026

Бывший муж Лерчек обжаловал семилетний приговор

Защита Чекалина обжаловала 7-летний приговор по делу о выводе денег в ОАЭ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защита обжаловала приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Жалоба на приговор была поддана в пятницу, 24 апреля.

В середине апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Дело в отношении его жены — Валерии Чекалиной — было приостановлено из-за заболевания. В марте у блогерши нашли рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.

