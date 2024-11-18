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23:21, 18 ноября 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии заявила о войне НАТО с Россией

Кнайсль: НАТО будет в состоянии войны с Россией при ударе ATACMS вглубь страны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией в случае нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь страны. Об этом в своем Telegram-канале заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Что может произойти дальше в случае ударов ATACMS вглубь России? НАТО формально окажется в состоянии войны с Россией. Это не является приоритетом для нового президента США Дональда Трампа», — написала она.

Кнайсль подчеркнула, что воинственные «остатки того, что некогда было Европой», должны будут серьезно постараться, чтобы найти выход из «созданной ими самими дилеммы». По ее словам, для США выход из сложившейся ситуации намного проще, поскольку Трамп может сказать, что это «не война США, пусть этим занимаются европейцы».

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием является еще одним шагом к эскалации. Он отметил, что последствия такого шага непредсказуемы.

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