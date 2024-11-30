Асад прокомментировал ситуацию в Сирии

Асад: Сирия может уничтожить террористов при помощи друзей и союзников

Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники. Так обострение ситуации в стране прокомментировал сирийский президент Башар Асад в ходе разговора с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», — передает слова Асада его канцелярия.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.