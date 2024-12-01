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00:13, 1 декабря 2024Мир

Армия Сирии анонсировала скорое контрнаступление

Командование ВС Сирии заявило о скорой контратаке по позициям террористов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) Сирии успешно отражают атаки террористов и в скором времени перейдут в контрнаступление. Сообщение с анонсом контратаки опубликовало главное командование сирийской армии в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отражение террористической атаки идет со всем успехом и решительностью и вскоре перейдет к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», — указано в заявлении.

До этого сирийский президент Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране. По его словам, Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

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