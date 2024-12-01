В Сирии заявили о ликвидации около тысячи боевиков за последние три дня

В Сирии заявили об уничтожении около тысячи боевиков за последние три дня

Сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена). Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает сирийский государственный телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики, передает РИА Новости.

Собеседник журналистов добавил, что сирийские Военно-воздушные силы «продолжают уничтожать опорные пункты террористической "Джебхат ан-Нусра" в окрестностях Алеппо и Идлиба».

Ранее 1 декабря главное командование Вооруженных сил Сирии сообщило что правительственные войска, действовавшие на севере провинции Хама, пресекли попытку боевиков прорваться в город и уничтожили десятки террористов, сдерживая их наступление.

Также 1 декабря сообщалось, что протурецкие боевики сфотографировались на фоне захваченного ими в сирийском Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».