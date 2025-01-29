Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:55, 29 января 2025Наука и техника

Российские военные нарастили дальность FPV-дронов «Мерлином»

ТАСС: Российские военные нарастили дальность FPV-дронов при помощи «Мерлина-ВР»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские военные в Херсонской области нарастили дальность FPV-дронов при помощи ретранслятора, установленного на разведывательном дроне. Об этом техник расчета беспилотника «Мерлин-ВР» Стас сообщил ТАСС.

Он отметил, что ретрансляторы на дронах используют около месяца. С их помощью уже выполняли боевые вылеты с поражением целей. «На комплекс "Мерлин-ВР" нашим подразделением устанавливался ретранслятор, то есть мы улетаем достаточно высоко и можем обеспечивать возможность работы для других БПЛА, например, FPV-дронов. Мы даем им возможность летать дальше и выполнять свою боевую задачу», — сказал техник.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Пугающий «Орешник», разрушительные ФАБ и грозный Су-57. Как за год изменилось оружие, которое Россия использует в зоне СВО?
Пугающий «Орешник», разрушительные ФАБ и грозный Су-57.Как за год изменилось оружие, которое Россия использует в зоне СВО?
28 декабря 2024

Он отметил, что «Мерлин-ВР» способен пролететь 100 километров. Аппараты оснащают доработанной навигационной системой «Комета», которая способна противостоять мощным система радиоэлектронной борьбы. По словам Стаса, «Мерлин» возвращается к месту старта даже при потере связи.

Ранее в январе стало известно, что ученые из Новосибирска разработали дрон «Касатка», который может выполнять функции ретранслятора. Аппарат способен передавать сигнал на расстояние до 50 километров с высоты до двух километров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

      Синоптик назвал январскую погоду в Москве апрельской

      Определен суд для рассмотрения дела бывшего замминистра обороны России

      Звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни

      В России нарастят производство Су-57

      Россиян предупредили о снижении пенсий

      Ротенберг оценил шансы сборной России сыграть на Олимпиаде-2026

      Россиянам дали совет для эффективного снижения риска инфаркта

      Предотвращен воздушный удар ВСУ по двум регионам России

      По делу главы компании «Фонбет» задержали шесть человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше