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10:37, 23 января 2025Наука и техника

В России создали новые дроны для СВО

Shot: В России создали дрон-ретранслятор «Касатка» и дрон с ИИ «Микроб»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ученые из Новосибирска разработали новые модели дронов для применения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

За разработкой машин стояли новосибирские ученые из «Народного фронта». По словам журналистов, специалистам удалось создать две уникальные модели — «Касатка» и «Микроб». «Касатка» может выполнять функции ретранслятора: дрон способен передавать сигнал на расстоянии до 50 километров на высоте до 2 километров. Также машина может выступать в качестве ложной цели для противника.

«Микроб» оснащен искусственным интеллектом (ИИ), он способен эффективно противостоять вражеским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он может развивать высокую скорость — часто беспилотный аппарат военные используют в качестве камикадзе.

По словам изобретателей, дронов уже применяют в зоне СВО. Военные используют порядка трех тысяч образцов дронов «Касатка» и «Микроб».

Ранее в «Народном фронте» рассказали об особенностях российского дрона «Микроб». Машина может автономно сопровождать цель после ее захвата оператором, а также летать с большими перегрузками и на высоких скоростях.

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