Дроны с ИИ отправили в зону спецоперации

ТАСС: 3 тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ отправили в зону спецоперации

Три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом (ИИ) отправили в зону спецоперации, сообщили ТАСС в «Народном фронте».

Там рассказали, что ИИ позволяет автономно сопровождать цель после ее захвата оператором, а сам «Микроб» может летать на больших скоростях и с большими перегрузками.

Разработчик беспилотника Александр Грязнов также утверждает, что на «Микроб» можно установить разные модули — тепловизоры, радиочастотные устройства.

В августе сообщалось, что в зоне СВО применили российский FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта (ИИ) для поражения цели.

