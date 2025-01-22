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10:57, 22 января 2025Наука и техника

Дроны с ИИ отправили в зону спецоперации

ТАСС: 3 тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ отправили в зону спецоперации
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Народный фронт / ТАСС

Три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом (ИИ) отправили в зону спецоперации, сообщили ТАСС в «Народном фронте».

Там рассказали, что ИИ позволяет автономно сопровождать цель после ее захвата оператором, а сам «Микроб» может летать на больших скоростях и с большими перегрузками.

Разработчик беспилотника Александр Грязнов также утверждает, что на «Микроб» можно установить разные модули — тепловизоры, радиочастотные устройства.

В августе сообщалось, что в зоне СВО применили российский FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта (ИИ) для поражения цели.

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