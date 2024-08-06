В зоне СВО применили российский «Ветер» с ИИ

В зоне СВО применили российский FPV-дрон «Ветер» с ИИ

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) применили российский FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта (ИИ) для поражения цели. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает ТАСС.

«Появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней. Это позволяет в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы достигать поставленных результатов», — рассказали в организации.

Соответствующие дроны успешно прошли испытания по стандартам Минобороны России. Ежемесячно в зону СВО направляется около трех тысяч таких беспилотников.

Линейка беспилотников компании включает в себя дроны «Ветер 10» и «Ветер 13». Грузоподъемность первого — до 3,5 килограмма, второго — до 8 килограммов. Максимальная скорость полета беспилотников — 150 километров в час, предельная дальность — 20 километров.

В июне представитель конструкторского бюро «Микроб» Александр Грязнов сообщил ТАСС о планах поставить в зону проведения СВО три тысячи неуязвимых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы FPV-дронов в 2024 году.