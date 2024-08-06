Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:33, 6 августа 2024Наука и техника

В зоне СВО применили российский «Ветер» с ИИ

В зоне СВО применили российский FPV-дрон «Ветер» с ИИ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) применили российский FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта (ИИ) для поражения цели. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает ТАСС.

«Появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней. Это позволяет в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы достигать поставленных результатов», — рассказали в организации.

Соответствующие дроны успешно прошли испытания по стандартам Минобороны России. Ежемесячно в зону СВО направляется около трех тысяч таких беспилотников.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Линейка беспилотников компании включает в себя дроны «Ветер 10» и «Ветер 13». Грузоподъемность первого — до 3,5 килограмма, второго — до 8 килограммов. Максимальная скорость полета беспилотников — 150 километров в час, предельная дальность — 20 километров.

В июне представитель конструкторского бюро «Микроб» Александр Грязнов сообщил ТАСС о планах поставить в зону проведения СВО три тысячи неуязвимых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы FPV-дронов в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

      В Москве предрекли уничтожение F-16

      Врач предупредила об опасности еды перед сном

      Уровень тревожности россиян оценили

      Мадуро пообещал отказаться от WhatsApp и призвал последовать его примеру

      В Минобороны ответили на вопрос о сроках окончания СВО

      В Турции повысили налог на некоторые виды товаров

      Пугающие людей образования на коже оказались незаразными

      Панкратов-Черный объяснил свой отказ от роли в «Мастере и Маргарите»

      Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше