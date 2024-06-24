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04:30, 24 июня 2024Наука и техника

Российские военные получат неуязвимые к РЭБ дроны

КБ «Микроб» поставит военным три тысячи неуязвимых к РЭБ FPV-дронов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Новосибирское предприятие КБ «Микроб» совместно с московской компанией «Площадь» поставит в зону проведения специальной военной операции три тысячи неуязвимых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) FPV-дронов в 2024 году. Об этом представитель КБ Александр Грязнов сообщил ТАСС.

«То, что сейчас называется БПЛА, — условность, пилот есть, он сидит на земле. Соответственно, если мы обрубим канал связи, то дрон перестанет выполнять свою функцию полезную, а боевая машина должна дойти. Какие функции выполняет ИИ — если у вас обрублены каналы связи, то машина должна долететь до точки, ИИ удерживает объект у себя в прицеле, перехватывает управление, и дрон атакует цель уже в безоператорном режиме, его невозможно заглушить. [Средства] РЭБ не сработают уже», — сказал он в кулуарах Международного сибирского транспортного форума.

Собеседник агентства отметил, что ориентироваться дрону в пространстве помогает разработанный компанией «Площадь» автопилот с нейросетью, который получил беспилотник. Система фиксируется на цели при помощи технологии машинного зрения, поэтому работа РЭБ на нее не влияет.

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Представитель компании подчеркнул, что беспилотник прошел успешное тестирование на Черноморском флоте. Также аппарат испытывает российский спецназ. По его словам, результаты тестов говорят о точности на уровне 90 процентов.

Ранее в июне КБ «Стратим» представило беспилотник-бомбардировщик квадрокоптерного типа «Голубь», который может автоматически распознавать пехоту при помощи нейросети. Дрон способен нести 12 осколочных гранат.

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      Даниил Иринин
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