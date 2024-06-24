Российские военные получат неуязвимые к РЭБ дроны

КБ «Микроб» поставит военным три тысячи неуязвимых к РЭБ FPV-дронов

Новосибирское предприятие КБ «Микроб» совместно с московской компанией «Площадь» поставит в зону проведения специальной военной операции три тысячи неуязвимых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) FPV-дронов в 2024 году. Об этом представитель КБ Александр Грязнов сообщил ТАСС.

«То, что сейчас называется БПЛА, — условность, пилот есть, он сидит на земле. Соответственно, если мы обрубим канал связи, то дрон перестанет выполнять свою функцию полезную, а боевая машина должна дойти. Какие функции выполняет ИИ — если у вас обрублены каналы связи, то машина должна долететь до точки, ИИ удерживает объект у себя в прицеле, перехватывает управление, и дрон атакует цель уже в безоператорном режиме, его невозможно заглушить. [Средства] РЭБ не сработают уже», — сказал он в кулуарах Международного сибирского транспортного форума.

Собеседник агентства отметил, что ориентироваться дрону в пространстве помогает разработанный компанией «Площадь» автопилот с нейросетью, который получил беспилотник. Система фиксируется на цели при помощи технологии машинного зрения, поэтому работа РЭБ на нее не влияет.

Представитель компании подчеркнул, что беспилотник прошел успешное тестирование на Черноморском флоте. Также аппарат испытывает российский спецназ. По его словам, результаты тестов говорят о точности на уровне 90 процентов.

Ранее в июне КБ «Стратим» представило беспилотник-бомбардировщик квадрокоптерного типа «Голубь», который может автоматически распознавать пехоту при помощи нейросети. Дрон способен нести 12 осколочных гранат.