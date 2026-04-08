13:48, 8 апреля 2026

Глава Верховного суда России сравнил западное правосудие с покером

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Западное правосудие «скорее напоминает игру в покер». Такое мнение высказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов в авторской статье для РБК.

«Нередко ключевую роль там играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности», — пишет он. При этом иностранные судебные системы не гарантируют непредвзятость и объективность при рассмотрении дел, в чем убедился за последние годы российский бизнес, отметил Краснов, назвав фикцией провозглашаемую независимость зарубежных судов.

Также он указал на длительность и большие затраты судебных процессов за рубежом. Так, в международном арбитраже спор может в среднем тянуться до трех лет, а в российском — три месяца, аналогичная ситуация в плане судебных расходов, где разрыв между иностранными судами и российскими «не просто заметный, а принципиальный».

«Правосудие в России остается более беспристрастным и предсказуемым. Но главное — доступным для всех вне зависимости от страны происхождения и цветов паспорта», — подчеркнул Краснов, сравнив российскую судебную систему с «шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил Верховный суд России держать на особом контроле вопрос об обоснованности ареста в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и другой экономической деятельности.

