Путин попросил Верховный суд контролировать аресты предпринимателей

РИА: Путин попросил ВС держать на особом контроле аресты предпринимателей

Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд (ВС) России держать на особом контроле вопрос об обоснованности ареста в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и другой экономической деятельности. Об этом глава государства сказал на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА Новости.

Также на эту тему высказался председатель ВС России Игорь Краснов. Он подчеркнул, что судам следует внимательнее относиться к арестам по так называемым предпринимательским статьям. «Хотел бы подчеркнуть, что в этой части Верховным судом уже даны все необходимые разъяснения, сформированы правовые позиции и рекомендации», — сказал он. По его словам, они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста и изменение его на более строгую только в случае нарушения.

Путин отметил расширение практики альтернативного наказания по уголовным делам. «Из числа осужденных реальное лишение свободы назначено 125 тысячам лиц, а в отношении почти 320 тысяч лиц назначены альтернативные наказания», — сказал он.

Кроме того, Краснов отметил, что только 26 процентов осужденных в России в 2025 году получили реальные сроки, а остальные — альтернативные виды наказаний. Глава ВС обозначил, что общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется.

По информации собственного корреспондента «Ленты.ру», он рассказал, что в 2025 году судебная система развивалась в русле происходящих в стране преобразований по укреплению суверенитета, повышению социальных гарантий и благосостояния граждан России, обеспечения технологической независимости и эффективности национальной экономики.

Ранее глава государства указал, что важно укрепить и развить эффективное, законное и доступное правосудие в России.