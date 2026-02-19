Путин раскрыл роль суда в судьбах россиян

Путин: Судебная власть выполняет важнейшую функцию, от ее решений зависят судьбы

«От обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы людей, доверие граждан и общества не только к судебной системе, но и к власти вообще», — об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства указал, что важно укрепить и развить эффективное, законное и доступное правосудие в России. Он подчеркнул, что должны работать все шаги в этом направлении. Кроме того, Путин отметил, что судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны. «Будут обсуждаться важнейшие вопросы, волнующие не только судебный корпус, но и всех граждан страны. Имея в виду ту важную функцию, важнейшую функцию в жизни страны, которую выполняет судебная власть», — сказал президент.

По словам собственного корреспондента «Ленты.ру», в своей речи российский лидер подчеркнул особую роль Пленума и Президиума Верховного Суда в формировании четких, системных, своевременных правовых позиций, в совершенствовании судебной практики и обеспечении единоправительственной независимости. Кроме того, он отметил, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судебной решения Пленума Верховного Суда. «Каждый случай игнорирования должен получать принципиальную оценку. Полагаю, надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном Суде действительной системы мониторинга и контроля за исполнением постановления требований», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей, высказался про нехватку судей в стране.