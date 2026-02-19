Реклама

Путин высказался про нехватку судей в России

Путин: Нехватка судей в России составляет 15 %
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В России наблюдается нехватка судей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в Верховном суде, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, кадровый дефицит составляет около 15 процентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Вместе с тем, он уверен, что никакие технологии не заменят судью, судебные решения должны приниматься только человеком.

Глава государства отметил высокую нагрузку на судей. Эта проблема является одной из приоритетных, для решения которой принимаются меры на государственном уровне.

Он указал на ключевое условие при решении вопроса комплектования судебного корпуса — высокая квалификация кадров. Следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам в судьи, подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в России началась масштабная зачистка судейского корпуса от коррупции с подачи председателя Верховного суда Игоря Краснова, пришедшего из Генпрокуратуры.

