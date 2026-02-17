Реклама

16:12, 17 февраля 2026Силовые структуры

В России началась масштабная зачистка среди судей

KP.RU: В РФ началась масштабная зачистка судейского корпуса от коррупции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России началась масштабная зачистка судейского корпуса от коррупции с подачи председателя Верховного суда Игоря Краснова, пришедшего из Генпрокуратуры, пишет KP.RU.

На последнем заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которое уже окрестили эпохальным, 25 судей подали в отставку, один был лишен статуса, а еще 36 судей прекратили полномочия и лишились неприкосновенности, отмечает издание. На этом фоне происходят громкие разоблачения многомиллиардных состояний служителей Фемиды из разных регионов страны.

Поданы иски Генпрокуратуры о конфискации имущества судей, в их числе зампред Нижегородского областного суда Вячеслав Сапега и его коллега Виктор Фомин. У семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова в доход государства изъяли активы на 13 миллиардов рублей, после чего лишили привилегий.

Также ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампреда Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, подозреваемого в получении взяток за свои решения. Он, по данным следствия, регулярно договаривался через посредников с фигурантами дел о «взаимовыгодном сотрудничестве». В частности, за 4 миллиона рублей судья сменил меру пресечения обвиняемому с СИЗО на домашний арест, с другого подсудимого взял всего полтора миллиона рублей за аналогичное послабление.

Также к уголовной ответственности будет привлечена коллега Хрипунова — судья из Ставропольского края Татьяна Моргунова.

