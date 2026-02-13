Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:31, 13 февраля 2026

Российский судья разбогател на госслужбе и выкупил колхозное поле

ГП подала иск об изъятии имущества у замглавы Нижегородского облсуда Сапеги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Генпрокуратура (ГП) России подала антикоррупционный иск к заместителю председателя Нижегородского областного суда Вячеславу Сапеге, который сумел за годы госслужбы разбогатеть и оформить на родственников дорогостоящее имущество. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иск будет рассматривать Ворошиловский райсуд Волгограда. В нем указано, что Сапега начал свою карьеру в 1997 году в прокуратуре, отслужив в Краснодарском крае и Саратовской области. С 2006 года он стал трудиться в Министерстве юстиции России, оттуда перешел в судебный департамент при Верховном суде России. С 2012 года Сапега работал судьей, дойдя постепенно до поста заместителя председателя Нижегородского облсуда.

За эти годы он обходил закон и не декларировал имущество, которое оформлял на членов своей семьи. Прокурорская проверка установила, что он владеет многочисленной недвижимостью и автомобилями. В частности, у судьи имеется участок земли в поле краснодарского колхоза «Красное знамя», квартиры в Москве, Нижнем Новгороде, автомобили BMW. Генпрокуратура требует конфисковать имущество в доход государства.

Проверку в отношении Сапеги и его коллеги Виктора Фомина инициировал председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

У Фомина в собственности оказалось 34 объекта недвижимости. Из-за этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России отклонила его кандидатуру на должность заместителя председателя Нижегородского облсуда.

