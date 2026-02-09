Российский судья вызвал интерес у главы Верховного суда из-за тещи

Краснов поручил направить в ГП материалы по нижегородскому судье Сапеге

Глава Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру (ГП) России материалы в отношении еще одного нижегородского судьи — Вячеслава Сапеги, который, по некоторым данным, как и его коллега, которым также заинтересовался председатель ВС РФ Виктор Фомин, претендовал на повышение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Сапега привлек внимание из-за обнаруженных у него и его семьи активов. В собственности у него и его супруги обнаружили жилой дом, два дачных дома и два автомобиля — Toyota Camry и Hyundai Solaris. Кроме того, установлено, что Сапега с женой жили в квартире тещи, а полученное от судебной системы жилье они бесплатно приватизировали.

Выяснилось, что родители супруги Сапеги владеют многочисленными объектами недвижимости. Так, у его тещи два автомобиля марки BMW X5, машино-место и квартиры в Нижнем Новгороде и Москве. Отмечается, что в столице принадлежащая ей квартира находится в ЖК «Серебряный фонтан» на Новоалексеевской улице.

Ранее сообщалось, что у судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина и его семьи найдены не соответствующие его и его семье доходы.