Назван фаворит финала Лиги Европы

«Астон Виллу» назвали фаворитом в финальном матче Лиги Европы с «Фрайбургом»

Букмекеры назвали фаворита финального матча Лиги Европы, в котором английская «Астон Вилла» сыграет с немецким «Фрайбургом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, титул завоюют англичане. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,70. Успех «Астон Виллы» с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,34.

Букмекеры считают «Фрайбург» аутсайдером финала. На победу немцев в основное время принимаются ставки с коэффициентом 5,20. Поставить на итоговый успех клуба можно с коэффициентом 3,25.

Встреча пройдет в среду, 20 мая, в Стамбуле. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.