11:37, 10 ноября 2025Силовые структуры

Пенсионерка толкнула девочку на пути в московском метро и попала на видео

Появились кадры с пенсионеркой, толкнувшей девочку на пути в московском метро
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На видео попал момент с пенсионеркой, которая толкнула «слишком громкую» 13-летнюю девочку на пути в московском метро. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как девочка в светлой куртке стоит на платформе. Затем ее кто-то толкает на рельсы.

Все произошло на станции «Таганская» в воскресенье, 9 ноября. Пенсионерка сделала девочке-подростку замечание из-за громкого разговора, а, когда та никак не отреагировала, толкнула на пути. Под поезд потерпевшая не попала, ее успели поднять на платформу.

Возбуждено уголовное дело о покушении. Девочку передали родственникам.

