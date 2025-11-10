Силовые структуры
11:12, 10 ноября 2025Силовые структуры

Пенсионерка толкнула громко говорившую девочку на пути в московском метро

В Москве пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути в метро
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 9 ноября 64-летняя женщина на станции «Таганская» толкнула подростка на жесткий путь (рельсы). Сначала пенсионерка сделала девочке замечание из-за громкого разговора, уточняет Telegram-канал «112». Потерпевшая не попала под поезд, ее успели вытащить на платформу и передали родственникам.

Возбуждено дело по статье о покушении. Нападавшая уже задержана.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала мужчину, избившего пассажира в метро.

