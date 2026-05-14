Россиян предупредили об опасности овощей и фруктов с огорода

Хирург Умнов: Немытые фрукты и овощи с огорода могут заразить глистами

Овощи и фрукты с огорода могут стать источником заражения глистами, если перед употреблением их не помыть. Об этом предупредил россиян в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Причиной заражения глистами часто становятся: употребление воды из-под крана, немытые фрукты и овощи с огорода или из магазина, рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку», — сказал специалист. Риск заражения увеличивают немытые перед едой и в течение дня руки.

Кроме того, паразиты могут переходить от человека к человеку через постельные принадлежности, одежду и прикосновения к бытовым предметам, а также передаваться при контакте с зараженным домашним питомцем.

Характерными симптомами Умнов назвал повышенную температуру, зуд, отеки, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах без видимых причин, проблемы с дыханием и расстройство пищеварения. Могут наблюдаться диарея, пожелтение кожи и неврологические нарушения, уточнил врач.

Ранее замглавврача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович предупредил, что интенсивные нагрузки при работе в саду или огороде на даче, от которых организм отвык за зиму, могут обернуться проблемами со здоровьем. В основном это касается пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями, например, гипертонией, нарушениями сердечного ритма, болезнями суставов и позвоночника.

При появлении резкой слабости, скачков давления, головокружения, учащенного сердцебиения и одышки врач заявил о необходимости немедленно прекратить работу на участке.