Россиянам назвали опасные симптомы после работы на дачном участке

Кардиолог Богунович: При головокружении нужно прекратить работу на грядках

Интенсивные нагрузки при работе в саду или огороде на дачном участке, от которых организм отвык за зиму, могут обернуться проблемами со здоровьем. Опасные симптомы назвал в разговоре с «Известиями» замглавврача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.

В группу риска попадают пожилые россияне и люди с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, нарушения сердечного ритма, болезни суставов и позвоночника.

«Любая нагрузка, приседания на корточках при артрозе или гонартрозе приводят к тому, что человек просто не сможет нормально работать, поэтому дачники сами себя будут ограничивать в тех нагрузках, которые не могут переносить», — указал кардиолог.

Осторожными надо быть людям, которые наблюдали у себя ранее боли в спине и пояснице, продолжил специалист, поскольку подъем тяжестей и работа в неудобных позах могут спровоцировать обострение болезней позвоночника. Важным симптомом станет простреливающая боль, возникающая при движении или нагрузке.

Работа на солнце в целом сопряжена с рисками. О перегреве могут свидетельствовать головная боль, головокружение, слабость и ухудшение самочувствия в целом.

«Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией и сердечными заболеваниями. Им противопоказаны интенсивные физические нагрузки независимо от погодных условий», — напомнил Богунович.

Немедленно прекратить работу на участке стоит при появлении следующих симптомов: резкая слабость, скачки давления, головокружение, учащенное сердцебиение и одышка. Если через какое-то время отдыха они не проходят, стоит обратиться за медицинской помощью.

