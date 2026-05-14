Россиян предупредили о риске подхватить хантавирус на даче

Врач Онищенко: В некоторых местах на даче можно заразиться хантавирусом

В некоторых местах на даче россияне рискуют заразиться хантавирусом. О вероятности подхватить опасное заболевание предупредил владельцев загородных участков заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН.

Переносчиками заболевания являются грызуны, поэтому стоит уточнить, как давно их травили на территории садового товарищества. «Я бы посоветовал дачникам спросить у начальника СНТ, как давно проводилась дератизация — травля мышей. Это нормальный вопрос, мыши могут вредить хозяйству, не только с точки зрения хантавируса», — посоветовал Онищенко.

Главную опасность на участке могут представлять старые здания и сараи. Нужно проверить, заходят ли туда грызуны, сделать уборку и продезинфицировать поверхности. «Если соблюдать элементарные правила гигиены, проблем не будет никаких», — заключил врач.

Ранее заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С.И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева уточнила, что хантавирус штамма Андес переносят не все грызуны, а особые виды. По ее словам, в России этот штамм не встречается.