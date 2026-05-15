Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:20, 15 мая 2026Экономика

Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

Фермер Санкеев: Россияне могут держать на даче кур и кроликов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Caterina Trimarchi / Shutterstock / Fotodom

Россиянам разрешено разводить кур и кроликов на дачных участках, но только для собственных нужд. Об этом рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев в беседе с RT.

Специалист подчеркнул, что при содержании птиц и животных необходимо соблюдать санитарные нормы, требования земельного законодательства и устав СНТ. Кроме того, курятники и вольеры для кроликов должны располагаться в соответствии с санитарными нормами: на расстоянии не менее четырех метров от соседнего участка, не менее 12 метров от дома соседей и не менее восьми метров от колодца или скважины.

Перед началом разведения Санкеев посоветовал внимательно изучить устав товарищества и получить согласие соседей, чтобы избежать возможных конфликтов.

Специалист также порекомендовал перед началом разведения изучить устав СНТ. «Дополнительно можно получить такое решение на общем собрании членов СНТ. Кроме того, все животные и домашние птицы должны быть привиты и иметь соответствующие ветеринарные документы», — заключил он.

Ранее владельцам дачных участков рассказали, как правильно устанавливать теплицу. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рекомендовала выбирать ровный и хорошо освещенный участок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Раскрыта реакция Польши на отказ США в войсках

    Семенович высказалась о жизненной философии Шаляпина

    Россиянам назвали самый вредный вариант шаурмы

    Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

    Козловский не позволил себе впасть в депрессию

    Российский футболист раскритиковал цены на продукты

    Российский судья напал на врачей и обругал их матом

    Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

    Федор Добронравов назвал себя заложником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok