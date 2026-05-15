Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

Фермер Санкеев: Россияне могут держать на даче кур и кроликов

Россиянам разрешено разводить кур и кроликов на дачных участках, но только для собственных нужд. Об этом рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев в беседе с RT.

Специалист подчеркнул, что при содержании птиц и животных необходимо соблюдать санитарные нормы, требования земельного законодательства и устав СНТ. Кроме того, курятники и вольеры для кроликов должны располагаться в соответствии с санитарными нормами: на расстоянии не менее четырех метров от соседнего участка, не менее 12 метров от дома соседей и не менее восьми метров от колодца или скважины.

Перед началом разведения Санкеев посоветовал внимательно изучить устав товарищества и получить согласие соседей, чтобы избежать возможных конфликтов.

Специалист также порекомендовал перед началом разведения изучить устав СНТ. «Дополнительно можно получить такое решение на общем собрании членов СНТ. Кроме того, все животные и домашние птицы должны быть привиты и иметь соответствующие ветеринарные документы», — заключил он.

