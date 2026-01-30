Доктор Мясников предрек одной категории людей «10 лет писать под себя»

Мясников предостерег людей, не принимающих статины, что их может парализовать

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» к одной категории людей с предупреждением о том, что их может парализовать. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он объяснил, кому грозит такая опасность.

По словам доктора, риск оказаться парализованными есть у людей, которые не принимают назначенные врачом статины. «Хочешь умереть на три года раньше? Да ради Бога. Хочешь лежать 10 лет, писать под себя, парализованный, — лежи. Проблема тебя и твоей семьи», — предрек Мясников.

Он также добавил, что врачи выписывают препараты, снижающие уровень холестерина, так как хотят, чтобы их пациенты жили дольше.

Ранее Мясников отчитал гостью программы «О самом главном», которая отказалась принимать препараты от гипертонии. Он заявил, что в случае, если женщина не будет пить эти лекарства, то ее парализует из-за инсульта.