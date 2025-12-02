Доктор Мясников отругал гостью программы со словами «будете писать под себя года три»

Врач Мясников отругал женщину за отказ принимать лекарства от гипертонии

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире «О самом главном» на канале «Россия 1» отругал гостью программы, которая отказалась принимать лекарства от гипертонии, и заявил, что «ничего хорошего ее не ждет». Запись передачи доступна на платформе «Смотрим».

В студии программы гостья пожаловалась на проблемы с памятью и предположила, что это может быть связано с высоким давлением. По словам женщины, верхнее давление у нее может подниматься до 170 или 180. На вопрос Мясникова о том, принимает ли она препараты от гипертонии, собеседница ответила отрицательно.

«Если у вас [давление] 170 и вы не лечитесь, вас ждет инсульт, парализация со всеми [вытекающими]: будете писать под себя года три, потом умрете. Я специально говорю так жестко, потому что меня всегда раздражает, когда есть ситуация, которую можно предотвратить, а люди этого не делают по разным причинам. (...) Это очень серьезно. Если у вас 170 и вы не лечитесь, не принимаете прописанные препараты, ничего хорошего вас впереди не ждет», — обратился к женщине доктор.

Ранее сообщалось, что врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева поругалась с гостьей программы «Жить здорово!», которая заявила, что не хочет пить таблетки от высокого давления. Специалистка предупредила, что отказ от лекарств может привести к инсульту или деменции.